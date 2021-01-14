أحمد سعد يكشف موعد زفافه ويهين زوجاته السابقات بهذه العبارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المطرب أحمد سعد عن استعداده للزواج للمرة الرابعة وأدلى بتصريح يحمل في طياته إهانة لزوجاته السابقات.

سعد أكد أنه يشعر بالفرح لأول مرة، مع خطيبته علياء بسيوني، وأشار إلى استمرار محاولات الوقيعة بينهما.

أضاف أحمد سعد، خلال لقائه ببرنامج صبايا الخير مع الإعلامية ريهام سعيد، أنه بصدد الزواج خلال الأيام القليلة المقبلة من خطيبته خبيرة الأزياء علياء البسيوني.

وقال: أول مرة أحس بالفرحة .. إحنا الاتنين برج الأسد، وناريين جدًا وبحب حياتها دا أول فرح في حياتي.

وأضاف أنه يجمعه وخطيبته الكثير من التفاصيل، كما أن علاقتهما قوية جدًا وتحمل تفاهمًا كبيرًا.

أشار سعد إلى محاولات متعددة للوقيعة بينه وبين خطيبته، كان آخرها إرسال رسالة لها تتضمن صور له من مكان للسهر، وادعاء إنه يخونها ولكنه نجح في كشف الحقيقة، وتأكيد أن الصورة قديمة ومر عليها 3 سنوات.

وكشف سعد، أسباب استمراره مع خطيبته مصممة الأزياء علياء بسيوني، على الرغم من تعرضهما للكثير من الشائعات حول انفصالهما الفترة الأخيرة، قائلا: لا مش هنسيب بعض عشان في حاجات كتير ربطانا أول مرة أحس كده، أول مرة أكون مع حد مابيعملش شو، إحنا لنفسنا وبس”

وتابع قائلا: اللي مخلي العلاقة قوية، مفاهيمي عن الست بقت متطورة وناضجة، زمان كنت بدور على الست المحجبة وبعديها على الست الحلوة، وعمري ما أبص على الشخصية ببص على الإطار اللي برة، وياما محجبات كويسيين وناس بشعرها مش كويسين.

وأضاف: بشوف نجاحي في عينيها، هي برج الأسد وأنا كمان، إحنا ناريين جدًا، أنا بحب حياتها وروحها، وعجبتني الحياة اللي فيها ناس طبيعيين جدًا وحقيقيين ومش بيمثلوا، حياة سهلة.