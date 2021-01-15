«سوستة البنطلون» أنقذته.. أحمد سعد يكشف عن موقف محرج مع خطيبته

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حديثه عن موقف محرج جمع بينه وبين خطيبته.

وخلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج «صبايا الخير»، كشف المطرب أحمد سعد عن محاولة أحد الأشخاص الوقيعة بينه وبين خطيبته علياء البسيوني ولكن «سوستة بنطلونه» أفشلت هذه المحاولة.

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وأضاف الفنان أحمد سعد: «كنت ماشي مع علياء في أحد الأيام وسبتها وروحت، ولكن فوجئت صباح اليوم التالي تسألني عن سبب اتجاهي للسهر في أحد الأماكن، فأكدت لها أنني لم أغادر منزلي، واكتشفت أن أحد الأشخاص أرسل صورة لي إليها من سهرة حضرتها قبل 3 أعوام».

وتابع: «استطعت إثبات حقيقة الأمر لها عن طريقة سوستة البنطلون حينها، التي كانت مغايرة لما كان يرتديه معها في اليوم الذي تركها فيها».

وأوضح أحمد سعد سبب حذفه لصوره مع خطيبته علياء البسيوني من حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام» قائلاً: «وجدت اهتماماً إعلامياً بعلاقتنا بشكل يفوق الوصف، ولذلك قررت أن أنأى بعلاقتي بها بعيداً عن الإعلام، حيث أننا نعيش حياتنا بشكل خاص الآن».

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وأوضح الفنان أحمد سعد أن خطيبته غيرت نظرته للمرأة بشكل عام، حيث بات ينظر للجوهر بشكل يفوق اهتمامه بالشكل الخارجي.