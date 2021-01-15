اتفرج..ابن شاروخان يخطف الأضواء من والده بوسامته

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاروخان، ممثل هندي له قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم، فمن المعروف أن الأفلام الهندية تحظى على إعجاب عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وشاروخان واحد من نجوم السينما الهندية ، بدأ خان مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية، لكن طريق الشهرة ستعبد له خلال مشاركته الأولى في فيلم ديوانا سنة 1992.

أبرزها شرب البول وتناول شوربة الكرنب.. أغرب عادات يمارسها نجوم الفن والمشاهير

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عائلية للنجم شاروخان حيث ظهر فيها برفقة زوجته وإبنه، وإبنته، وأبدي الرواد إعجابهم الشديد بوسامته إبن شاروخان.

فنان يفضح مقالب رامز جلال: بنكون عارفين (فيديو)

وتفاعل جمهور خان حول العالم مع الصورة التي كشفت مدى الشبة الكبير بينه وبين إبنه، حيث جاءت التعليقات على هذا الفتي الوسيم كما وصفه بعضهم.

يذكر أن شاروخان شارك بمبادرة تجاه الهند حيث إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها بتقديم هدية لمصابي فيروس كورونا هناك.

وكانت تلك المبادرة هي تقديم عبارة عن 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بكوفيد-19.

كما احتفل شاروخان منذ فترة وجيزة بعيد ميلاده حيث نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة التُقطت في دبي.وكان شاروخان يقف أمام برج الخليفة ومضاء عليه صورته، ومرفقة بعبارة: “عيد سعيد شاروخان”.

وعلق على هذا قائلاً: “جيد أن أرى نفسي بشكل مكبّر وعلى الشاشة الأكثر طولاً في العالم… شكراً لبرج خليفة و”إعمار دبي”.