اتفرج..ماذا قال مجدي عبد الغني عن رانيا يوسف وملابسها

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف، ممثلة مصرية، تثير الجدل بإطلالتها الجريئة وبنصريحاتها، تتصدر رانيا محركات البحث منذ فترة بسبب تصريحاتها التي يرى البعض أنها خارج حدود الأدب، وبالأخص تصريحها الأخير عن “المؤخرة”.



حلت رانيا يوسف ومجدي عبدالغني ومحمد ثروت وحسن شاكوش، ضيوف في برنامج ليلة الخميس، المذاع عبر فضائية mbc مصر.

كشفت رانيا يوسف عن رأيها في الزواج بعد فشل زيجاتها السابقة حيث قالت : لا أنصح الشباب بالزواج في سن مبكر خاصة قبل الـ 30 عاما، فمن الممكن أن ينجح الزواج إذا كان بعد الـ 30، لأن التفكير يختلف تماما، ويجب على الثنائي أن يتقبل بعضهما لبعض من حيث العيوب قبل المميزات، وتابعت عن إمكانية زواجها مرة أخرى : لن ارتبط مرة أخرى حتى وإن أعجبت بأحد سأكتفي بذلك بدون زواج.

وبسؤال مجدي عبدالغني عن رأيه في فساتين رانيا يوسف قال مازحًا : أراها مثل لاعب الكرة الذي يمتلك قدم صاروخية، وأضاف : اعتقد أن رانيا يوسف فساتينها تدل على تفاؤلها في سنة صعبة مثل 2020.

وشهدت الحلقة كثير من الفقرات الطريفة والمتنوعة، مثل غناء رانيا يوسف وتقليد سميرة سعيد، بالإضافة لغناء حسن شاكوش الذي تفاعل معه الحاضرين، أيضًا قدم محمد ثروت فقرة غنائية على طريقة عمرو دياب بأغنية قدام مرايتها.

