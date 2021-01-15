اتفرج..تصريح جرئ من أشرف زكي عن حورية فرغلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي مواقع السوشيال مديا والفضائيات بعد تصريحاتها التي قالت فيها إنها تعاني الاكتئاب إثر تجاهل الوسط الفني، خاصة أن هاتفها “مبقاش بيرن” وأن كل الوسط الفني ابتعد عنها، عقب إصابتها في “الأنف”، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، ولكن الأطباء “بوظولي مناخيري” على حسب قولها، وكنت بقول عايزة أروح قبري بسبب شتيمة الناس“.

لأول مرة.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل الحادث الذي أدى لتشوه أنفها

وأوضحت حورية فرغلي: أنها لم ترَ نفسها في “المرآة” لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل “الأنف”، وأنا بنت ومش قادرة أبص في المراية من سنتين، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهاني في المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفي .