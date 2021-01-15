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شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج..تصريح جرئ من أشرف زكي عن حورية فرغلي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي مواقع السوشيال مديا والفضائيات بعد تصريحاتها التي قالت فيها إنها تعاني الاكتئاب إثر تجاهل الوسط الفني، خاصة أن هاتفها “مبقاش بيرن” وأن كل الوسط الفني ابتعد عنها، عقب إصابتها في “الأنف”، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، ولكن الأطباء “بوظولي مناخيري” على حسب قولها، وكنت بقول عايزة أروح قبري بسبب شتيمة الناس“.
لأول مرة.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل الحادث الذي أدى لتشوه أنفها
وأوضحت حورية فرغلي: أنها لم ترَ نفسها في “المرآة” لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل “الأنف”، وأنا بنت ومش قادرة أبص في المراية من سنتين، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهاني في المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفي .
وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، رسالة إلى الممثلة حورية فرغلي، خلال لقائه أحد البرامج التليفزيونية، بعد أزمتها الأخيرة وقال: “حورية فرغلي أنا أعرفها كويس وهي من الناس المحبة لزملائها، وكانت بتكملني وتقولي شوف مين عاوز إيه في الخفاء ومتقولش اسمى، واديتني فلوس كتير جدا جدا لمساعدة بعض الزملاء وبعض أسر الزملاء غير القادرين .
وأضاف أشرف زكي: “عاوز أقولها إنتي إنسانة جميلة، ولكي عندي رصيد وعندنا كلنا رصيد من الحب حقيقي، وأنا عن تجارب شخصية كتير معاكي عمرك مابخلتي على إنك تدعمي زملائك وتقفي معاهم، احنا النهاردة بنقولك احنا بنحبك وربنا يعطيكي على قد نيتك، لأنك إنسانة جميلة ورقيقة وتستحقي كل تقدير، وربنا يشفيكي مما أنتِ فيه، ومفيش حاجة اسمها محدش بيسأل عليا إنتي عارفة كلنا بنحبك”.
وتابعت حورية أن هناك شخصيتين فقط يبادران بالسؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها ويتحدثان إليها في أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبين منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبي وهما بيمثلوا.