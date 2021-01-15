بإطلالة «غريبة».. ماجد المصري يثير الجدل في أول ظهور له بعد إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول ظهور له بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، نشر الفنان ماجد المصري صورة له ظهر فيها بإطلالة غريبة.

وبحسب الصورة التي نشرها عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر مرتديًا فميصًا أبيض.

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وأطل الفنان ماجد المصري في الصورة التي التقطها من الحجر الصحي، وظهر بحالة صحية جديدة ومتبسما بالصورة وعلق قائلا: «صباح الفل على كل الغاليين».

يذكر ان ماهيتاب ماجد المصري ناشدت متابعيها عبر خاصية الـ «ستوري» بموقع إنستجرام بالدعاء لوالدتها، بعد الاشتباه في إصابتها بجلطة.

وكتبت: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

وأعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- مؤخرا عن إصابة شقيقته (داليدا) بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام قليلة من إصابة الأب بالفيروس.