بـ «قميص نوم».. منة فضالي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها، حيث أبدى الجمهور إعجابه بجمالها.

وظهرت منه فضالي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مرتدية فستان أسود.

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وعلقت منة فضالي على الصور التي ظهرت فيها بإطلالة مميزة، قائلة: «جميل ليس له علاقة بالمظهر فهو له علاقة بما انت عليه كشخص وكيف تجعل الاخرين يشعرون تجاه أنفسهم جمعة سعيدة».

وتسببت الصورة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها الجمهور، متهمًا إياها بالسير على نهج فنانات أخريات بالظهور بملابس غير لائقة.

وجاءت التعليقات كالتالي: «انتي لابسة قميص نوم؟»، «طول عمرك قمر يا فانة»، «الصورة حلوة اوي»، وقال آخر: « الـ ٣ كاميرات باينين والله يا قلبي».

وكانت منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل «قيد عائلي» من إنتاج «فنون مصر» وإخراج تامر حمزة.

العمل بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودي، ميريهان حسين ‘ محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل «حب عمري» تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.