معروفة بجمالها.. لماذا تزوج زوج صفية العمري عليها؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعرف الفنانة صفيةالعمري بجمالها الشديد وموهبتها الفريدة فهي شاركت في العديد من الأعمال الخالدة في الذاكرة مثل الأصدقاء وليالي الحلمية والحرافيش والبيه البواب وأوبرا عايدة وهوانم جاردن سيتي وعلى باب الوزير وغيرها.

ولكن لا يعرف الكثير عن خبايا حياة الفنانة الشخصية، إليكم تفاصيل زواجها:

تعرفت الفنانة في شبابها على جلال عيسى وهو لاعب كرة سلة سابق كان معروف في هذا الزمن وأحبوا بعض وهي في مرحلة الثانوية العامة وهو ما جعلها تترك تعليمها ليتزوجوا ويقضوا حياة سعيدة.

أنجبت الفنانة صفية العمري منه ولدين وهم أحمد ووليد، ولكن لم تستمر السعادة للأبد حيث اكتشفت الفنانة أن زوجها مُتزوج من امرأة أخرى عليها. الأمر الذي جعلها تتطلق منه وترفض جميع محاولاته للرجوع لها.

ورفضت الفنانة صفية العمري الزواج من أي شخص آخر بعد ذلك موضحة أنها لن تُعيد هذه التجربة الفاشلة مرة أخرى.

وأوضحت صفية العمري أن علاقتها بطليقها جيدة في إطار الصداقة وكذلك بزوجته التي وصفتها بأنها طيبة، كما تحافظ صفية العمري على علاقة وطيدة مع أبناءها.