اخبار الخليج / اخبار اليمن

لماذا يمر صلاح عبدالله بفترة اكتئاب شديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر لماذا يمر صلاح عبدالله بفترة اكتئاب شديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - صلاح عبدالله

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة له على تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام.

أوضحت الصورة ملامح في منتهى الحزن للفنان القدير، وكتب صلاح عبالله على الصورة:”إسمع يا حُزن أنا مش هسلم نفسي ليك ومش هسيبك تغرق قلبي فيك هطردك بابتسامة بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة توصل لقلوب أهلي وحبايبي وصحابي وتنعشهم وتفرفشهم بإذن الله”.

يأتي نر هذه الصورة بعدما نعى صلاح عبدالله وفاة الفنان القدير هادي الجيار الذي توفي جراء الإصابة بالوباء العالمي كورونا المستجد والمعروف علمياً بكوفيد19.

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا