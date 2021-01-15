لماذا يمر صلاح عبدالله بفترة اكتئاب شديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - صلاح عبدالله

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة له على تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام.

أوضحت الصورة ملامح في منتهى الحزن للفنان القدير، وكتب صلاح عبالله على الصورة:”إسمع يا حُزن أنا مش هسلم نفسي ليك ومش هسيبك تغرق قلبي فيك هطردك بابتسامة بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة توصل لقلوب أهلي وحبايبي وصحابي وتنعشهم وتفرفشهم بإذن الله”.

يأتي نر هذه الصورة بعدما نعى صلاح عبدالله وفاة الفنان القدير هادي الجيار الذي توفي جراء الإصابة بالوباء العالمي كورونا المستجد والمعروف علمياً بكوفيد19.