بعد البلاغات المقدمة ضدها سجن وغرامة مالية في إنتظار رانيا يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائما ما تثير الفنانة رانيا يوسف، الجدل بإطلالتها الجريئة وملابسها العارية، وبالأخص ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان عاري.

إحالة رانيا يوسف إلى المحكمة بتهمة الفعل الفاضح

حددّت نيابة جنح قصر النيل تاريخ 21فبراير المقبل، موعداً لعقد أولى جلسات محاكمة الممثلة رانيا يوسف، وذلك بعدما تقدم المحامي المصري أشرف ناجي ببلاغ ضد الممثلة المصرية، موجهًا إليها تهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكانت رانيا يوسف قد أطلت في إحدى اللقاءات التليفزيونية تحدثت فيها عن مفاتنها، كما تحدثت عن الحجاب معتبرة أنه فُرض على المصريين نهاية السبعينات وأنّ نساء شيوخ الأزهر لم يكن يرتدين الحجاب من قبل.

على طريقة رانيا يوسف.. عبير صبري تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها

و قال مقيم الدعوى: “طبقًا للمواد 80، و98، و102، و161، و171 من قانون العقوبات، في حال إدانة رانيا يوسف ستعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه، عن جرائم: استغلال الدين في شيء، ونشر أخبار كاذبة، وتهديد قيم المجتمع”.