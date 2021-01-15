بنات باسم سمرة تخطفن الأنظار في أول ظهور لهن.. إحداهن نسخة منه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحرص الفنان باسم سمرة في إبعاد حياته الشخصية عن دائرة الضوء، خاصة وأنه متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني.

ونادرًا ما تظهر أسرة الفنان باسم سمرة معه في المناسبات أو الفعاليات الفنية أو العامة، فهو لا يحب ظهور زوجته للإعلام، ومستقر في حياته وله ابنتان اسمهما فرح وهند.

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وبالرغم من التكتم الشديد على أسرة باسم سمرة، إلا أنه في مناسبة واحدة ظهر باسم سمرة مع ابنتيه ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينهما وبينه، فهما تقريبًا يملكان نفس الملامح.

وفي وسابق، كانت قد أثارت الفنانة رحاب الجمل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» عن زميلها باسم سمرة.

ولم تكشف رحاب خلال المنشور من الممثل المقصود بـ«البوست»، وكان مضمونه: «لما تبقى سكران وتدخل فرح، وتضرب زميل نجم بالكوع، ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين، تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع، ويسامحكم برضو، تعتبره حق مكتسب».