شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ساخنة – اتفرج صافيناز تستعرض جمالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الراقصة صافيناز أن تشارك أحدث صور لها مع جمهورها الكبير وكانت الصورة ملتقطة بعدسة الهاتف الخاص بها بخاصية ” السيلفي” وكانت الصورة على قرب منها مما أظهرت مفاتنها للجمهور وأيضًا ملامح وجهها الطفولي، وقد علق العديد من متابعيها على تلكك الصور مبدين إعجابهم بطلتها الطبيعية وبجمالها الطبيعي وعفويتها التب أعتاد الجماهير عليها .

وقد ذكرت في وقت سابق في أحد الأحاديث الصحفية التي أأجريت معها أن والدها قد هدهدها بالقتل إذا ما قامت بممارسة الرقص الشرقي خاصة أنه كان ممانع للفكرة بشكل كبير وقد قال لها حرفيًا””لو رقصتي مرة ثانية سأحرقك بالبنزين، فوالدي كان يكره الرقص والتمثيل ويعتقد أن البنات مكانها في البيت”، ولكنها أصبحت من أشهر الراقصات في مصر حاليًا.

وننشر لكم أخر صور للراقصة صافيناز ، التي تثير الجدل حول حياتها وحول أعمالها والصور التي تقوم بمشاركتها مع جمهورها الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تحرص صافيناز على نشر مقاطع فيديو لها وصور من أحدث جلسات التصوير التي تخضع لها بشكل مستمر ويترقب الآلف من متابعيها صورها بفارغ الصبر التي تظهر فيها مفاتنها لمعجبيها من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن الراقصة الأوكرانية صافيناز قد بدأت مسيرتها الفنية في مصر منذ 7 سنوات وبدأت بالظهور من خلال أفلام السبكي القليلة التكلفة وقد أشتهر محمد السبكي بإنتاج العديد من تلك الأفلام التي لا تحتوى على مشاهد كبيرة حيث أطلق عليها أفلام الشباك أوأفلام اليوم الواحد ويعود هذا الاسم للمدة الزمنية القصيرة التي يتم تصوير الفيلم خلالها.