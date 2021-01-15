بعد 6 سنوات من إنفصالهما..اتفرج مهر ليلى علوي من منصور الجمال نسيب عائلة حسني مبارك

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليلي علوي، ممثلة مصرية ظهرت في أواخر السبعينات، واشتهرت بجمالها رغم وزنها الزائد، فهى صاحبة عيون عسليه مميزة، وشعر أصفر، وبشرة قمحاوية، لها ملايين المعجبين في الوطن العربي.

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ليلى علوي لها رصيد فني كبير، من الأفلام مثل غرام الافاعي، قبضة الهلالي، سمع هوس،أما في التليفزيون له عدد من المسلسلات الناجحة مثل التوأم، وفرح ليلي، وهي ودافنشي.

ليلي علوي، اشتهرت في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية ال2000، أعلنت ليلى زواجها من رجل الأعمال المصري منصور الجمال، عم خديجة مبارك زوجة جمال مبارك، إبن الرئيس حسني مبارك.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذى قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة.

وفي 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال الجمال، معلنين إستمرار صداقتهما رغم الطلاق.

وفي 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت أسرة منصور الجمال وفاته بعد الإصابة بالفيروس اللعين.