اتفرج..إبنة أصالة تنشر فيديو أثناء تواجدها في فيلا ياسمين صبرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، أشعلت موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” بفيديو ظهرت فيه وهي تعزف داخل منزل الفنانة ياسمين صبري.

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نشرت ياسمين صبري مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي “إنستجرام” ، وظهرت فيه في المرآة وهي تصور، بينما ظهر شقيقها وهو يتابع عزف شام الذهبي.

وتضمنت الهدية صورة كبيرة بالإطلالة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي، مرفق معها باقة من الورود ورسالة رومانسية كتبت فيها شام الذهبي: “إلى الجميلة ياسمين، يأتي دائماً بريقك من الداخل لأنك جميلة من الداخل والخارج، وتمتلكين عقلاً نظيفاً وقلبا صافياً وروحاً قيمة.. أحبك إلى مالا نهاية نجمتي اللامعة”.

يأتي موقف شام الذهبي بعد تعليق ساخر من أصالة على تصريح ياسمين صبري عن فيروس كورونا، حيث أنها في رد على سؤال لها قالت إنها لا تخاف المرض أو الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها أصيبت بالعديد من الأمراض القاسية، ولم تكن تشعر وقتذاك بالخوف، وأنها اعتادت على ألا تتعامل مع مشاكلها الحياتية وأمراضها بـ”الرعب” منها، وفي نهاية كلماتها استعارت عبارة قالتها الفنانة ياسمين صبري عن سبل التعامل مع الوباء العالمي «كوفيد 19»، وهي تضحك ” اللي ياخده ياخده والبقاء للأقوى”، وهو نفس تصرح الفنانةالمصرية الذي عرضتها لانتقادات واسعة