ميرهان حسين تفاجئ متابعيها بفيديو راقص ويعلقون: شبه ميريام فارس أوي..اتفرج

وقد ظهرت ميرهان حسين في مقطع الفيديو وهي تقوم بخطوات وضع المكياج، لتظهر بتلك الإطلالة وتغير من ملامحها، كما وضعت شعراً مستعاراً مجعداً لتُشبه بدرجة كبيرة ميريام فارس.

كما قامت أيضاً في الفيديو ببعض الحركات الراقصة التي اشتهرت بها الفنانة اللبنانية في حفلاتها.



على جانب آخر، كانت ميرهان حسين شَوّقت جمهورها لأغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، لكن لم تكشف عن تفاصيلها.

يذكر أنّ أَحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل “ختم النمر”، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش، وإسلام جمال، وعفاف شعيب، وجميل برسوم، وأمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.