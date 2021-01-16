عاصي الحلاني يرد على حملات الهجوم ويستفز الجمهور بصور جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد الفنان اللبناني عاصي الحلاني على الحملة التي يتعرض لها هو وابنه وقال في تغريدة له: الذين يتباهون بألسنتهم الطويلة وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس منزلة يوم القامة من يتقيه الناس مخافة لسانه.

الهجوم على عاصي كان سببه حفلات رأس السنة حيث تم تحميله وبعض الفنانين مسئوية زيادة انتشارحالات الكورونا.

وزاد الهجوم بعد أن قام الحلاني بنشر صور له في دبي من بينها صورة مع الشيف بوراك، معبراً عن شعوره بالفرح، بينما نشر نجله الوليد صورة له وهو يتلقى لقاح كورونا هناك.

هذه الصور استفزت البعض الذين اعتبروا أن عاصي الحلاني عندما أحيا حفلاً في لبنان، كان سبباً في إصابة الكثيرين بكورونا، ثم توجه إلى دبي لتلقي اللقاح.