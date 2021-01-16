عمرو دياب يتعرض لموجة سخرية بسبب هذه الصورة وابنته تتدخل.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة الأخيرة التي نشرها الفنان المصري عمرو دياب خلال تواجده في دولة الإمارات.

الصورة التي نشرها دياب على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تسببت في موجة سخرية عارمة بسبب الملابس التي ارتداها.

عمرو دياب ظهر مرتدياً جاكيت طويلاً باللون الأبيض مع بنطلون جينز فاتح، ونسق إطلالته بسلسلة وساعة باللون الفضي، وعلق قائلًا: دبي.

وجاءت السخرية، بسبب تلك الملابس كون البنطلون الذي ارتداه يشبه شخصية الطبيب، بينما سخر البعض من الملابس ككل، مشيرين إلى أنه يشبه مطربي أغاني الراب.

وعلقت ابنته نور من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا على الصورة بكلمة Dad وإيموجي قلوب في إشارة إلى إعجابها باللوك وملابس والدها.