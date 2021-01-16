منى إش إش طليقة ماجد المصري تصاب بجلطة وابنتها تطلب الدعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصيبت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري بجلطة وذبحة صدرية وفق ما أعلنت ابنتها ما هيتاب المصري طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

ابنة الفنان ماجد المصري كتبت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على “إنستجرام”، منشوراً جاء فيه: “يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله”.

كانت منى إش إش قد كشفت منذ فترة عن تحسّن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، موضحةً أنها اجتازت المرحلة الحرجة، وحالياً تتعافى من الوباء، كما توجهت بالشكر إلى من ساندوها في محنتها…

وكتبت عبر حسابها في موقع “إنستجرام”: “بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا، وعشمى إنه مش هايخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا إن شاء الله، أنا عديت المرحلة الحرجة وحالياً في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم، الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته”.