فادية عبد الغني تشن هجوما حادًا على مي العيدان بعد سخريتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد الفنانة المصرية فادية عبد الغني بقوة على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد سخرية الأخيرة من الإطلالة التي ظهرت فيها بحوارٍ تلفزيوني.

وأوضحت فادية عبد الغني أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد مي العيدان، قائلةً: مش هعمل اعتبار للشخصية دي.. هي عندها حقد وغل وغيرة من الفنانين المصريين، وتحاول الهجوم عليهم من آنٍ لآخر.. وهي لا تستحق أن أعمل لها قيمة عشان قيمتي ليست من قيمتها.

وأضافت: هي من الشخصيات التي تسعى للفت الانتباه و«الشو» من آنٍ لآخر، لتكون محور أحاديث الناس، إذ إنها تفتقد الثقة في نفسها، متابعة: لو أخدت ضدها إجراء يبقى كده أنا بساعدها في أنها تبقى محور حديث البعض، وهي ستسعد إذا قُمت بذلك.

واختتمت بالقول: يكفيني شرفًا وفخرًا وإرضاءً لي كفنانة، أنها تلقت هجومًا عنيفًا من المُتابعين، ومنهم من موطنها الكويت نفسها.. مي العيدان حطت نفسها في موقف مش حلو.

وشدّدت فادية عبد الغني على حبّها واحترامها لشعب الكويت، لا سيما أنها زارتها أكثر من مرة، واستُقبلت بحفاوة، وعلّقت بالقول: فيه بعض العناصر التي تُسيء إلى البلد والفن والإعلام هناك، بمجرد إهانتهم لشخصيات ورموز محترمة.