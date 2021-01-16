أزمة عنيفة بين محمد رمضان وسمية الخشاب.. نكشف تفاصيلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أزمة عنيفة وقعت بين الفنان المصري محمد رمضان ومواطنته الفنانة سمية الخشاب في كواليس مسلسل موسى الذي يتشاركان بطولته.

ونقلت صحف ومواقع فنية عن مصادر أن الأزمة سببها طلب سمية الخشاب كتابة اسمها بجوار اسم محمد رمضان.

تفاصيل الأزمة وفق هذه المصادر بدأت عندما طلبت الفنانة المصرية من أحد القائمين على العمل بالشركة المنتجة وضع اسمها بجانب محمد رمضان على بوستر موسى، وهو ما رفضه النجم المصري الذي طالب عدم النقاش في الأمر وعدم التحدث فيه نهائياً.

حاولت شركة الإنتاج التوسط مع الثنائي لحل الأزمة والتوسط لإيجاد حلول وسطية ترضي الطرفين، إلا أن رمضان رفض الجلوس لمناقشة الأمر وهو ما تسبب في توقف التصوير لما يقرب من 4 ساعات متواصلة.

وتواصلت الجهود من أجل إقناع رمضان بوضع اسم سمية الخشاب بجانب اسم نجم المسلسل، بعد الاشتباك الذي وقع بين الثنائي داخل إحدى غرف العمل بحضور بعض الفنانين الذين حاولوا تهدئة الأمر.