اتفرج..راغب علامة ينشر صورة من طفولته والمتابعون: قمر من صغرك

عدن - ياسمين عبد العظيم - راغب علامة، مطرب لبناني سوبر ستار، ظهر في نهاية الثمنينيات، واشتهر بأغانيه الرومانسية، وحقق نجاح كبير في الوطن العربي، ويتميز راغب إلى جانب صوته الجميل بإطلالة جذابة تخطف القلوب.

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نشر راغب علامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صورة له وهو في مرحلة الطفولة بالأبيض والأسود، وعلق عليها، كاتباً: “بين الماضي والحاضر”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا حيث حققت حتى الان اكثر من 32 الف اعجاب.

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وفي سياق اخر، أعلن راغب علامة من خلال فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره لوصول لقاح فيروس كورونا.

وقال علامة من خلال الفيديو: “كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح”. وأضاف علامة: “لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه”.