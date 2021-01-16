اتفرج..نجم فريق واما يحتق بعقد قرانه اليوم والعروسة هي..

عدن - ياسمين عبد العظيم - واما، فريق غنائي يتكون من أربع مطربين، ظهر في بداية الـ 2000، وحققوا نجاح كبير بأغانيهم الشبابية، وهم أحمد فهمى، محمد نور، أحمد الشامي، ونادر حمدي.

يحتفل نادر حمدي، أحد نجوم فريق واما، بعقد قرانه على سارة حسني، اليوم السبت المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسيقتصر الحفل على العائلة وبعض الأصدقاء المقربين فقط، خاصة مع تحديد أعداد قليلة في قاعات الأفراح الفترة الأخيرة طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

انتشرت العديد من الصور التي تجمع نادر حمدي والمنتجة سارة حسني، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي كشف عن وجود قصة حب بينهما وهذا ما أكده الطرفان، وأعلنا عن خطبتهما في احتفال اقتصر على الحضور العائلي للطرفين فقط، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويعيش نادر حمدي الفترة الحالية حالة من الانتعاش الفني، وحاز علي جائزة أفضل موزع موسيقي مؤخرا من مهرجان نجم العرب، وعبر عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على هذه الجائزة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب : حب شغلك.



وتعمل سارة حسني كمنتجة فنية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة مع أحمد فهمي، خلال الفترة الماضية، ولفتت الأنظار بشدة ما جعلها تتعاون مع أكثر من نجم.