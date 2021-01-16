رشا مهدي تشعل مواقع التواصل في أحد ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة رشا مهدي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلم في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة رشت مهدي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورتين ظهرت فيها بإطلالة أارت إعجاب الجمهور.

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وتفاعل عدد كبير من متابعيها وجمهورها، حيث جاءت التعليقات كالآتى: “ماشاء الله – منورة – زى القمر – ربنا يحفظك “.

وجدير بالذكر أن الفنانة رشا مهدي شاركت في بطولة مسلسل “طاقة حب” والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.

مسلسل “طاقة حب” من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.