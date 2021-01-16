القصة الكاملة لأزمة صور إنجي خوري الغير لائقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة السورية إنجي خوري محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الأنباء عن القبض عليها بتهمة ترويج الدعارة وتعاطي المخدرات.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام سورية إلقاء قوات الأمن الجنائي السوري القبض على إنجي خوري في محيط منطقة المزة ، بعد أن انتشرت صور ومقاطع فاضحة لها.

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ويذكر أن الفنانة السورية إنجي خوري، من مواليد التسعينيات، تنتمي لأسرة سورية مسلمة، بعد انفصال والديها منذ 9 سنوات، هربت إلى لبنان للعيش هناك بسبب الأزمات الأسرية التي واجهتها خلال هذه الفترة من حياتها، وعملت في عدة مهن منها العمل بـ«صالون تجميل» و«فاشنويستا» وفي مجال عروض الأزياء.

حظيت إنجي خوري، بشهرة واسعة على موقع السوشيال ميديا، بسبب نشرها صورا جريئة ومثيرة و«عارية» الأمر الذي تسبب في زيادة عدد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من الفيديوهات والصور المثيرة للفنانة إنجي خوري، التي تم «تسريبها» عبر مواقع السوشيال ميديا، الأمر الذي جعلها تعترف بعلاقتها بأحد النشطاء اللبنانيين لمدة تقرب من 4 أعوام.

وتداولت أنباء بأن الفنانة إنجي خوري، تم إلقاء القبض عليها بسوريا، بسبب عدد من القضايا التي تواجهها منها قضية سب وقذف مقامة ضدها من قبل الفنانة اللبنانية شيراز، فضلًا عن دخولها الأراضي اللبنانية خِلسة وبصورة غير شرعية رغم ترحيلها من هناك بسبب فيديوهات غير أخلاقية.