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شكرا لاهتمامكم بخبر نجم كبير يشارك أحمد السقا في بطولة فيلمه الجديد..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أحمد السقا، نجم مصري، بطل أكشن في الأفلام المصرية يحظى بخط سينمائي فريد لا ينافسه أحد به، له عدد كبير من المعجبين بما يقدمه على مستوى الوطن العربي.
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يستعد أحمد السقا، لبطولة فيلم جديد، تحت إسم “السرب” بدأ العمل فيه منذ شهر.
وفاجئ أحمد السقا جمهوره بصورة مع النجم السوري الكبير قصر خولى، ليعلنا أنه سيشاركه في بطولة الفيلم.
ويواجه خولي لأول مرة السقا في السينما بعد نجاحه في الدراما التليفزيونية.
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فيلم “السرب”، بطولة أحمد السقا ومنى زكي وهند صبري وقصي الخولي وآخرون من النجوم جارى التعاقد معهم كما يظهر في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي ، وتأليف عمر عبد الحليم.
يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، كان مسلسل “الاختيار” مع النجم أمير كرارة، ظهر في الحلقة الاخيرة كضيف شرف.