نجم كبير يشارك أحمد السقا في بطولة فيلمه الجديد..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحمد السقا، نجم مصري، بطل أكشن في الأفلام المصرية يحظى بخط سينمائي فريد لا ينافسه أحد به، له عدد كبير من المعجبين بما يقدمه على مستوى الوطن العربي.

فيروس كورونا يهاجم عائلة أحمد السقا ويُدخل أحد أفرادها العناية المركزة

يستعد أحمد السقا، لبطولة فيلم جديد، تحت إسم “السرب” بدأ العمل فيه منذ شهر.

وفاجئ أحمد السقا جمهوره بصورة مع النجم السوري الكبير قصر خولى، ليعلنا أنه سيشاركه في بطولة الفيلم.