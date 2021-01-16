بعد أزمتها المرضية.. هل ارتدت فيفي عبده الحجاب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمر الفنانة فيفي عبده منذ فترة بأزمة مرضية ومن حين لآخر تخرج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتطمئن جمهورها.

ظهور فيفي عبده وهي ترتدي عصابة رأس جعل البعض يظن أنها ارتدت الحجاب.

الفنانة المصرية علقت على فيديو ظهرت فيه عبر حسابها بتطبيق أنستجرام قائلة: مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا.

وأضافت: اسمعو الفيديو. بأذن الله هنزلكم رابط اليوتوب و التيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي”.

ية