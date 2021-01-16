هل يجسد رامي مالك قصة حياة محمد صلاح؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إنه لم يفكر في تحويل حياته إلى فيلم سينمائي من قبل ولكنه يثق تماما أنه سيكون فيلما ممتعا أو وثائقيا مثيرا نظرا لموطن نشأته والأمور التي قام بها لأول مرة والأشياء التي مر بها على مدار مسيرته الرياضية.

وأضاف خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”، لم أفكر في الأمر طيلة حياتي ولكن أرى رامي مالك اختيارا جيدا للفيلم.

وتابع: كنت أتحدث معه خلال حفل مجلة تايم فهو يتحدث العربية قليلا وعلى علم بالثقافة المصرية لذا سيؤدي هذا الدور بشكل جيد.