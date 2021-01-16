شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – اتفرج سلمى أبو ضيف دوخت الشباب وراها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت بها سلمى أبو ضيف، ببلوزة سوداء بسيطة ومكشوفة من البطن، وارتدت بنطالا واسعا باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة التي تتناسب مع ظهورها الناعم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة