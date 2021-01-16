شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ياسمين صبري هتعلمك ازاي تفتح الحوض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة رياضية تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وظهرت بها ياسمين صبري، ببنطال رياضي بسيط باللون الأسود، ومرتديه معه توب باللون الفسفوري مع تي شيرت دون أكمام باللون السود ليبرز عن جمالها.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل التي تتناسب مع ظهورها الرياضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال ظهورها مع المسكارا البسيطة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الرياضية الجذابة مع وضع ساعة لليد.