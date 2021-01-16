رولا سعد تفاجئ جمهورها بإعلان خطوبتها والعريس هو..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد، عن خطوبتها، من مهندس سوري من أصل فلسطيني، موضخة أن الخطبة تمت في احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد.

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وأضافت رولا، أن الخطبة كانت مفاجأة بالنسبة لها، واحتفلت مع أصدقائها المقربون وشقيقتها وأولادها. مشيرة إلى أن خطيبها مهندس يُدعى يحيى من أصول فلسطينية، ولد في سوريا ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفته أنه لديه أسلوب خاص ويهتم بها، قائلة: “لما تتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك قبل”.

وقد تم تكريم الفنانة في مهرجان اوسكار العرب الذ اقيم يوم الجمعة كأفضل عمل غنائي لعام 2020 وقد شكرت ادارة المهرجان كاتبة عبر حسابها في موقع “انستج:”بشكر كل القائمين على مهرجان اوسكار العرب على تكريمي كأفضل عمل غنائي لعام 2020 و الذي اقيم يوم الامس بالقاهرة و برعاية وزارة الثقافة الليبية.

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