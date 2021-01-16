بعد القبض عليه في قضية تعاطى المخدرات..نكشف المرض الغريب الذي أصاب نهى العمروسي وغير من شكلها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نهى العمروسي، ممثلة مصرية ، جدها هو الصحفي محمد نجيب، رئيس تحرير جريدة المساء، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم سيناريو عام 1990، أول أعمالها كان أمام المخرج يوسف شاهين خلال فيلم حدوته مصرية في عام 1982.

نهى العمروسي تستغيث بالنائب العام.. وتكشف تفاصيل أوضاع ابنتها داخل الحبس

تزوجت نهى من الممثل مصطفى كريم، وانجبت منه ابنتها الوحيدة نازلي.

كتبت السيناريو لبعض الأفلام، شهدت مسيرتها الفنية انخفاض بعد قضية المخدرات التي حبست فيها في عام 2013.

بعد إخلاء سبيلها من قضية تعاطى مخدرات، في جاليري بالزمالك، وحبسها لمد شهر، خرجت نهى لتفاجئ جمهورها بإختلاف كبير في شكلها، حيث تغير صوتها بشكل كبير، وعيونها جحظت للخارج، وأكد الكثيرون كل هذا بسبب المخدرات.

ولكن اوضح المقربون من نهى العمروسي إصابتها بنفس مرض المطربة العظيمة أم كلثوم، وهو مرض نادر بالغدة الدرقية.

يذكر أن نازلي مصطفى، إبنة نهى العمروسي، تم إخلاء سبيلها من قضية فيرمونت، بعد سجنها لمدة عام على ذمة القضية.