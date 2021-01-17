بعد إختفائه لمدة عام..كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بأحدث ظهور له

عدن - ياسمين عبد العظيم - كاظم الساهر، مغني وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي الموصلي الولادة.

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يعرف عنه بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.

إختفى كاظم الساهر، عن الأضواء خلال العام الماضي، منذ إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولم ينشر أى أنباء خاصة بيه ولا بأغانيه.

ليفاجئ كاظم جمهوره بنشر صورة له، في إحدى الإستديوهات الفنية، ويبدو عليه زيادة في الوزن، وإحتفاظه بلحيته السوداء.

يذكر أن كاظم الساهر، قد أعلن أنه بصدد تأليف كتاب يتناول سيرته الذاتية، وحياته الشخصية.

كاظم الساهر، أخر ظهور له، كان في برنامج “ذا فويس كيدز” الذي كان يعرض على قناة “mbc”.

