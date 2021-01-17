استمر 4 سنوات وأثمر عن ابنتها الوحيدة.. قصة زواج نجلاء فتحي وسيف أبوالنجا وصور نادرة من الزفاف

عدن - ياسمين عبد العظيم -

بعد انفصالها عن المهندس أحمد عبد القدوس تزوجت الفنانة نجلاء فتحي بالمهندس سيف أبوالنجا عام 1974.

سيف أبوالنجا هو مهندس معماري خاض التمثيل مرة وأحدة عندما جسد شخصية الابن الأكبر في فيلم أمبراطورية ميم.

سيف أبوالنجا هو شقيق الفنان خالد أبوالنجا وقد استمر زواجه من نجلاء فتحي 4 سنوات وأثمر عن ابنتهما ياسمين.

جمعت نجلاء فتجي وسيف أبوالنجا علاقة صداقة وجيرة توجت بالزواج لكن حدثت الخلافات التي أدت إلى الانفصال.

رغم وقوع الطكلاق حافظ الثنائي على علاقة جيدة وقال أبوالنجا عن نجلاء فتحي: الواحد ميقدرش يفصل علاقته بأم بنته، احنا علاقتنا مستمرة وعلى مستوى من الصداقة، وياسمين بتلعب الدور ده بلباقة شديدة هي عصفورة السلام”.

وأضاف: نجلاء فتحي الفنانة لا تختلف كثيرا عن فاطمة الزهراء أو زهرة اللي بنعرفها.

وتابع في حوار نادر: الطلاق حاجة شكلية لكن العلاقة الإنسانية ما بينا مستمرة، مازالت العلاقة ما بينا لطيفة وكلها مودة

وتغزل أبوالنجا في نجلاء فتحي قائلا: نجلاء فتحي فيها كل الجمال الطبيعي اللي ممكن يتمتع بيه فنان، في أسلوب حياتها ومكياجها وتصرفاتها البساطة المتناهية.

وأضاف: أفضل كلمة انفصلنا أكتر من الطلاق، لأن الأخيرة كلمة قاسية، ومازال تربطنا روابط الجيرة والصداقة والاخوة والعشرة، الطلاق نصيب وجرح يلتئم.

ظلت نجلاء فتحي فترة دون زواج حتى ارتبطت بالإعلامي الراحل حمدي قنديل الذي استمرت معه منذ عام 1995 وحتى وفاته.