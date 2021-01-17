اختفت 50 عامًا وظهرت بملامح صادمة.. آمال فريد بين سحر الشباب وتجاعيد الشيخوخة.. صور نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميزت الفنانة آمال فريد بملامح هادئة أهلتها لأداء الأدوار الرومانسية في أشهر ملاسيكيات السينما المصرية.

ابتعدت آمال فريد طوال مسيرتها الفنية عن أدوار الإغراء وكان من الفنانات الملتزمات.

شاركت الفنان أسماعيل ياسين مجموعة كبيرة من أفلامه أشهرها إسماعيل ياسين في الطيران وإسماعيل ياسين في حديقة الحيوان وفيلم أمسك حرامي وغيرها.

كما شاركت الراحل عبد الحليم حافظ بطولة فيلم بنات اليوم مع ماجدة وأيام وليالي.

وقدمت آمال فريد دورا متميزا في فيلم أنا وبناتي مع الراحل زكي رستم كما شاركت في فيلم أم رتيبة وبداية ونهاية وغيرها.

اختفت آمال فريد عن الأضواء بعد مشاركتها في آخر أعمالها عام 1968 وهو فيلم جزيرة العشاق.

لم يعرف أحد شيئا عن آمال فريد بعد ذلك وكان أول ظهور لها عندما أخطأت إحدى الصحف وكتبت عنها الفنانة الراحلة.

تلقت الجريدة بعد ذلك رسالة من الفنانة آمال فريد تؤكد أنها لا تزال على قيد الحياة.

ببعد فترة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الكبيرة وهي تجلس بأحد المقاهي بوسط القاهرة.

تدخلت نقابة الممثلين وتواصلت مع الفنانة الكبيرة وأودعتها إحدى دور المسنين.

ظهرت بعد ذلك آمال فريد في بعض البرامج وصدمت الجمهور بتغير كامل في ملامحها بسبب الشيخوخة .

دخلت آمال فريد المستشفى حتى توفيت عامر 2018 بعد أن كشفت أن سبب اعتزالها الفن هو ظهورموجة الأفلام التجارية.