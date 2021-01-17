بعد وفاة صفوت الشريف.. سمير صبري يؤكد مقتل سعاد حسني وشقيقتها تتقبل العزاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الفنان سمير صبري أن الفنانة الراحلة سعاد حسني قتلت ولم تنتحر.

صبري أشار إلى أن تقرير الطب الشرعى البريطاني والمصرى في وفاة سعاد حسني، أكد أنه لا يوجد كسر في الجمجمة، ما يدل على أنها لم تسقط من البلكونة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج واحد من الناس على قناة الحياة: أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع ولا يوجد انتحار أو أي شيء من هذا القبيل.

وتابع: كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن تشرب مخدرات، وعندما كنت أسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسنى، كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائى المصور اللى قدمته لحل لغز رحيل السندريلا.

من جهة ثانية قالت جانجاه حسني، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، إن الأسرة ستفتح دفتر العزاء مجددًا، بعد وفاة صفوت الشريف.

وأضافت: اللى عاوز يعزّي في المرحومة أهلاً وسهلاً، لكن أنا شخصيًا عاوزة أجيب حقها الأول، قضية سندريلا الشاشة العربية ما انتهتش.

وتابعت جانجاه، التي تعتقد أن الشريف كان سببًا في وفاة شقيقتها: كنت أتمنى أن يعيش أكتر عشان لما آخد حكم قضائي يبقى هو على قيد الحياة.