شكرا لقرائتكم خبر عن بالبجامة – ناهد السباعي تمسك هذا الشئ في يدها – لن تصدق اين وضعته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داعبت ناهد السباعي جمهورها ونشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام ظهرت من خلاله بالبيجاما وهى تنظف المنزل، وفي نفس الفيديو ظهرت بفستان انيق، وعلقت “يوم من ايام البنات العادية”.

كانت ناهد السباعي، هنأت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

https://www.instagram.com/reel/CKFAhniJbqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وظهرت ناهد وإلهام في الصورة من حمام السباحة من أحد أفلامهم وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بي منذ البداية التي أعطتني فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام اتمني هذا العام يجلب لك كل الفرح والنجاح”