شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – المحكمة تصدم سما المصري بحكم نهائي جديد وبكاء وإنهيار الفنانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من الصدمة والانهيار، سيطرت على الفنانة المصرية سما المصري، بعد صدور حكمين نهائيين بـالحبس والغرامة في قضيتي سب ريهام سعيد والتحريض على الفجور من محكمة جنح المستأنف.

وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

كما قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ«سما المصري» في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها «ريهام سعيد».