من هى نانسي صلاح الزوجة المستقبلية للمخرج سامح عبد العزيز طليق روبي..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول أنباء خلال الأيام الماضية، حول استعداد المخرج سامح عبد العزيز، للزواج من الممثلة الشابة نانسي صلاح، بعد انفصاله عن النجمة روبي، التي أنجب منها ابنته “طيبة”.

ولكن الكثيرون، لم يعلموا من هي نانسي صلاح، خطيبة المخرج سامح عبد العزيز، هى خريجة إعلام جامعة القاهرة، وشاركت في عدد من المسرحيات على مسرح جامعة عين شمس.

أول ظهور لروبي مع نانسي صلاح خطيبة طليقها المخرج سامح عبد العزيز (اتفرج)

شاركت نانسي في عدد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب، وعرض لها مؤخرا مسلسل “أسود فاتح”، أمام هيفاء وهبي، وأصيبت أثناء تصوير المسلسل في تفجيرات مرفأ بيروت، لتتلقى 8 غرز في يدها الشمال.

كما شاركت نانسي صلاح في مسلسل طلقتك نفسي، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة وتصدر التريند حينها.

نانسي عجرم تظهر مع أصغر بناتها والجمهور: تشبه والدها

ظهرت خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، وحكت قصة مؤثرة أبكت الحضور والمشاهدين، حيث روت قصة انفصال والديها وأخذها والدها وهي تبلغ من العمر 3سنوات وأخفاها عن والدتها إلى أن أصبحت شابة، وحاولت أن تقنع والدها أن تلتقي بأمها فرفض، فقررت دخول مجال الإعلانات آملا منها أن تجد والدتها.

وأضافت «نانسي»، خلال لقائها أنها مرضت مرضا شديدا أثناء تصويرها الموسم الثالث من برنامج «Snl بالعربي»، وفكر كل من حولها في إسعادها فأرسلت عمتها إلى والدتها لرؤيتها، وبالفعل أتت وأثناء اللقاء والدتها فقدت وعيها من الفرحة.