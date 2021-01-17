تاليا إبنة سيرين عبد النور تثير الإعجاب بهذا الفيديو..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها وجمهورها بفيديو لابنتها “تاليا” عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، ظهرت فيه وهي تقدم طريقة عمل الباستا بالصلصة البيضاء على طريقتها.

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ومن المعروف أن والدتها النجمة سيرين تتفاعل بشكل مستمر مع متابعيها من خلال فيديوهات لوصفاتها، حتى أن البعض أطلق عليها لقب “الشيف سيرين عبد النور”.

وقد ظهرت ابنة سيرين عبد النور البالغة من العمر 10 سنوات، وهي تطهو الطعام والذي كان عبارة عن معكرونة بالصلصة البيضاء، وأرفقت النجمة اللبنانية الفيديو بتعليق: “تاليا حبت تعلمكن كيف منعمل باستا مع الصلصة البيضاء.. خربتلي المطبخ بس اوك.”

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https://www.instagram.com/tv/CKHMIIAjjXE/?igshid=1ld3mqa0i0kly

سيرين عبد النور، مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية،اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.