شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فنانة شهيرة تسب عادل إمام ولم يستطع الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة يسرا عن أغرب مشهد حدث لها في فيلم ( الإنس والجن ) مع الفنان عادل إمام.

وقالت يسرا في برنامج “أبلة فاهيتا”: منا نصور فيلم ( الإنس والجن) وكان هناك مشهد يقول لي عادل إمام ( هسخطك مسخ دميم) وفوجئت بنفسي أضحك بقوة .. وعادل إمام ظل يضحك.

وأضاف: كنا في غرفة ومن المفترض أن تدخل علينا الفنانة أمينة رزق وظلت ساعة بالخارج .. وفدخلت علينا ونحن نضحك وقالت ( ايه قلة الأدب دي ؟ .. أنا بقالي 3 ساعات واقفة برة ).