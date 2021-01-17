سلمى المصري تؤكد: تزوجت مصطفى الأغا بسبب أزمة نفسية

عدن - ياسمين عبد العظيم -

أعيد نشر وتداول فيديو قديم للفنانة السورية سلمى المصري وهي تتحدث عن حياتها الشخصية ومشاعرها وعلقت على زوجها السابق.

سلمى المصري تحدثت بتأثر شديد وهي تروى تفاصيل مشاعرها وحبها الأول وكيف كانت تنتظره على الشرفة حتى تراه لبضع دقائق فقط لكنها كانت سعيدة جداً وقتها بهذه اللقاءات.

ربط الجمهور هذا التعليق بالإعلامي مصطفى الأغا، إلا أن مقدم البرنامج حاول إحراجها وسألها عما إذا اشتاقت لهذه القبلات لكنها ردت بطريقة دبلوماسية جداً قائلة: عم بوس كتير طول النهار ببوس داني وهاني، في إشارة إلى أبنائها من زوجها الأول المخرج شكيب غنام الذي توفي عام 1993.

لكن المذيع أصر على موقفه ورد عليها قائلاً: بوسة عن بوسة تفرق، لتتهرب مرة أخرى وترد قائلة هاي خليها بوقتها ليسألها بشكل مباشر عن الإعلامي مصطفى الأغا بخاصة وأن جانب كبير من الجمهور لا يعرف بهذه الزيجة التي استمرت لعامين فقط.

كما أوضحت أن ظروف زواجها بمصطفى الأغا كانت قاسية حيث قالت: لست نادمة، ولكن عندما تزوجت مصطفى الآغا كنت أعيش أزمة نفسية بسبب وفاة زوجي الأول وظروفي العائلية الصعبة؛ فوالدتي ماتت في الفترة نفسها، وبعض إخوتي سافروا إلى كندا وآخرون إلى السعودية، وكنت في حاجة إلى من يساندني لكي أستمر.