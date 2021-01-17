دمك يلطش.. متابعة تهاجم هنا شيحة بسبب صورة والفنانة ترد.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت النجمة المصرية هنا شيحة نصيحة لمتابعة تعمدت الإساءة إليها، بألا تتابعها، وتعمدت أن تسخر منها مؤكدة أن المتابعة تغار من جمالها وخفة ظلها.

هنا شاركت جمهورها على موقع إنستجرام صورة جديدة لها تظهر جمالها، وعلقت عليها قائلة: أعدنى إلى الشمس المشرقة، وفوجئت بمتابعة تضع تعليقا مسيئا قالت فيه: دمك يلطش.

وعلى الفور قامت هنا بالرد على المتابعة قائلة: اعملى أن فولو علشان دمك ميتحرقش من حلاوتى ولذاذتى وبوستاتى!!