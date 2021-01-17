شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الفخذين والساقين – شاهد نسرين طافش بإطلالة ساخنة والجمهور يعلق: ”الأحمر سحرنا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة " نسرين طافش " صورة جريئة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

تجاوزت الفنانة نسرين طافش من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت نسرين طافش من خلال الصورة وهي ترتدي سروالا ً قصيرا وضيقاً باللون الاحر والقميص الابيض بالاضافة الى حذاء رياضي بني اللون، حيث ظهر شعرها الحريري يتماوج مع الرياح يميناً ويساراً.

حيث بدأت النجمة في تلك الاطلالة عارية الساقين والفخذين بشكل تام.. الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

حيث علق أحد المتابعين قائلاً: “الأحمر سحرنا.. نياله”.