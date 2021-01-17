بإطلالة رياضية جذابة هيفاء وهبي تخطف الأنظار..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي

هيفاء وهبي، مغنية وممثلة لبنانية، لها ملايين من المعجبين في الوطن العربي، تتميز بإطلالتها الجميلة والأنيقة، وتنتظر العديد من السيدات مشاهدة ملابسها الثمينة ومكياجها وتسريحاته الجذابة.

شاركت هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر موقع “إنستجرام”، بصور جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رياضية.

وظهرت وهي ترتدي تيشيرت رمادي وبنطلون أزرق رياضي، وتضع على رأسها غطاء أسود، والتي ظهرت في إحداها أمام سيارتها وأخرى بداخلها، وعلقت هيفاء على الصور موجهة نصيحة لجمهورها، حيث قالت: “السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء.. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين”.

وعرض لـ هيفاء وهبي مؤخرا مسلسل أسود فاتح على منصة اتفرج، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وانتاج صادق الصباح