تعرف على تفاصيل قصة الحب التى جمعت زبيدة ثروت وأسطورة الكرة البرازيلية بيليه ولم تكلل بالزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - زبيدة ثروت ‏، ممثلة مصرية من أصول شركسية، اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وغابت عن الإعلام باستثناء الأخبار التي نشرت عنها من حين لآخر حتى وفاتها منتصف شهر ديسمبر 2016.

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و ظهرت للمرة الأولى والأخيره منذ اعتزالها من خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه في عام 2014، وتحدثت عن قصة حب عاشتها مع أسطورة الكرة البرازيلية بيليه. بيليه، هو لاعب كرة قدم برازيلي معتزل، من مواليد 23 أكتوبر 1940 في مدينة تريس كاراكوس في البرازيل، يعتبر بيليه بنظر كثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.