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شكرا لاهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل قصة الحب التى جمعت زبيدة ثروت وأسطورة الكرة البرازيلية بيليه ولم تكلل بالزواج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - زبيدة ثروت ، ممثلة مصرية من أصول شركسية، اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وغابت عن الإعلام باستثناء الأخبار التي نشرت عنها من حين لآخر حتى وفاتها منتصف شهر ديسمبر 2016.
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بيليه، هو لاعب كرة قدم برازيلي معتزل، من مواليد 23 أكتوبر 1940 في مدينة تريس كاراكوس في البرازيل، يعتبر بيليه بنظر كثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.
روت زبيدة ثروت، أن أثناء تواجدها في الكويت فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، في فندق هيلتون، فوجئت بوجود لاعب كرة قدم مشهور يدعى بيليه، لم أكن أعرفه من قبل.
وأثناء اتجها إلى مصعد الفندق، قابلت بيله، وتحدث إليها، قائلا:” نحن زملاء، فردت زبيده عليه، أنا لا ألعب كرة القدم، فقال لها نحن زملاء في التمثيل، فأنا مثلت في ثلاث أفلام.
فسألته زبيدة، من أين عرفت أنني ممثلة، فرد عليها أخبرني أحد المتواجدين بأنك ممثلة، لكني لم ارى ممثلة بهذا الجمال.
وأكدت زبيدة ثروت، أن الأسطورة بيليه، طالب منها الزوج والعيش معه في البرازيل، لكنها رفضت ترك مصر وإعتزال الفن وقتها.