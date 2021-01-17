في أجواء رومانسية كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شيكاغو..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” بعيد ميلاد ابنتها “شيكاغو” يوم الجمعة الماضي في حفلٍ فاخر ضمن المقربين فقط.

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شاركت “كيم كارداشيان” متابعيها عبر خاصية “إنستغرام ستوري” سلسلة صور ومقاطع فيديو لحفل عيد ميلاد ابنتها الثالث، ويبدو واضحًا أن الطفلة تحب شيئين بشكل كبير هما اللون البنفسجي والضفادع، حيث تضمن طاولة خشبية طويلة مُزيَّنة بالزهور والبالونات الأرجوانية، ودمى محشوة على شكل ضفادع ملونة، بالإضافة إلى وعاء زجاجي يحتوي على ضفدعين هما “إلسا” و”آنا”، شخصيات فيلم الأنيميشن Frozen.

https://instagram.com/stories/kimkardashian/2488362027698072929?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1e2iss7q6ll23

ونشرت “كيم” مقاطع فيديو وصور لابنتها الصغيرة، وعلَّقت: “أميرتي شي شي..اليوم أصبحت بعمر الثالثة، لديك ذلك الصوت العالي اللطيف الذي بإمكاني الإنصات له طوال اليوم”.

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وتابعت: ” جلبتي لحياتنا الكثير من السحر، قلبي ممتلئ لدرجة أنك اخترتني لأكون والدتك،لا أستطيع الانتظار للاحتفال بك مع السلايم ودمى LOL اليوم.. عيد ميلاد سعيد شيكاغو.

كيمبرلي “كيم” كردشيان ويست ‏ هي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية.

ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كردشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007.