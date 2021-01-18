تعرف على رد فعل “صابر الرباعي” على اعتزال “شيرين”

عدن - ياسمين عبد العظيم - استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان القدير صابر الرباعي في بداية 2021، وأخذت تتحدث معه في عدة مواضيع مختلفة.

ولكن تطرق الطرفان لمسألة اعتزال الفنانة شيرين، فبعدما أعلنت المطربة المصرية اعتزالها الغناء والفن تماماً، كان صابر الرباعي هو السبب الرئيس لعودتها.

قال صابر الرباعي إنه تحدث مع شيرين ونصحها بإبقاء مشاكلها العائلية في ناحية بعيدة عن الفن والغناء وألا تُشرك الجماهير بها وأن تُركز جيداً على الفن والغناء.

كما أفضى الرباعي أنه قال لشيرين “ليس من حقك” أن تقرري الاعتزال لأنه يوجد فريق عمل ورائك ويوجد أُناس كثيرة تدعمك والجماهير التي تحبك وتنتظر منك كل جديد، إذا فهو ليس قرارك وحدك.

عادت شيرين عن اعتزالها وقررت استكمال مشوارها الفني.