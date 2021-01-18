بعد وصلة ردح.. رد صادم من هنا شيحة على واحدة من متابعيها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هجوم حاد شنته إحدى متابعات الفنانة المتألقة هنا شيحة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة لها، إلا أن إحدى متابعتاها هاجمتها بشكل حاد.

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وعلقة المتابعة على الصورة، قائلةً: «دمك يلطش ما تتحبين أبدا»، لترد عليها الفنانة هنا شيحة قائلةً: «شكرا.. اعملي أن– فولو عشان دمك ميتحرقش من حلاوتي ولذاذتي وبوستاتي».

وشاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر موقع «إنستجرام»، بصورة جديدة، ركزت على ملامح وجهها فقط، وظهرت خلالها بشعر قصير.

نشرت هنا، منذ أيام، عبر خاصية «استوري»، على «إنستجرام»، صورة جماعية مع أصدقائها، ظهرت خلالها وهي تقترب من محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين.

يذكر أن الشائعات، كانت طالت الثنائي على مدار الفترات القليلة الماضية، عقب ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول ارتباطهم، وبشكل خاص بعدما ظهرا وهم يستقبلان العام الجديد بالأحضان، في لقطة وثقها مقطع مصور.