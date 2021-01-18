تعرف على الفنانة الشهيرة شقيقة أحمد مظهر ولقطات نادرة تجمع بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وتميزت بملامح هادئة أهلتها للأدوار البعيدة عن الشر.

ورغم شهرة شقيقها الفنان الكبير أحمد مظهر إلا أنها حاولت أن تشق طريقها دون الاعتماد عليه.

ولدت فاطمة مظهر في مدينة القاهرة عام 1943، وتخرجت من قسم اللغة الأنجليزية بكلية الآداب، ثم إلتحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

شاركت في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينات وحتى التسعينات، منها الأحضان الدافئة، بائعة الحب، الاتحاد النسائي.

كما شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها القاهرة والناس، أبنائي الأعزاء شكرًا، برج الأكابر، الماضي يعود الآن.

مظهر كان يرفض دائمًا عمل شقيقته بالفن قبل الانتهاء من دراستها الجامعية، ولكنها تمسكت بالاثنين معًا، وبدأت العمل التليفزيوني منذ عام 1967.

وقالت في حوار مع مجلة الكواكب: شقيقي هو الذي رعاني دائمًا وتولى تربيتي وهو كفنان استفدت كثيرًا منه رغم أنه لم يوجهني توجيهًا فنيًا مباشرًا، لكنني لا أملك له الآن سوى الاحترام والتقدير العظيم.

وهذه اللقطات النادرة تجمع بين أحمد مظهر وشقيقته في وقت كان الاثنان في قمة شهرتهما.