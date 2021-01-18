أبطال فيلم تمر حنة يجتمعون في لقطة نادرة جدًا بالكواليس.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - قدمت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف عدد من الأفلام الاستعراضية التي غنت ورقصت فيها وكان معظمها من إنتاج زوجها حسين فوزي.

من هذه الأفلام فيلم تمر حنة الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد رمزي ورشدي أباظة وزينات صدقي وفايزة أحمد وسراج منير وكريمان.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة غجرية ترقص في الموالد وتتمتع بقدر كبير من الجمال والخفة، لكنها تنتمي لطبقة فقيرة حيث يربطها قدرها بحسن الذي يعمل في الموالد الشعبية.

في نفس الوقت يعجب بها أحمد ابن العمدة الثري، ويحاول بشتى الطرق أن يقربها إليه فيكذب على والده قائلًا عن تمر حنة بأنها ابنة باشا غني حتى ينجح في الفوز برهانه مع والده.

في لقطة نادرة اجتمع أبطال الفيلم وصناعه في الكواليس بينما غاب عن الصورة الفنان رشدي أباظة.